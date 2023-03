“ A casa di Lucia “ un piccolo gioiello nel cuore di Briano di Caserta

Di Ilenia Liguori

Nel cuore di Briano , frazione di Caserta che accompagna le strade del capoluogo di provincia verso il quartiere di San Leucio, nasce l’associazione letteraria “ A casa di Lucia “.

Fondata da un gruppo di donne , appassionate di libri e di tutti quei sentimenti e quelle vite che ruotano intorno ad essi, “a casa di Lucia “ è un luogo nel quale non si discute solo di libri ma anche di vita personale , spesso e volentieri , non troppo dissimile da quella raccontata dagli scrittori di alcuni romanzi.

Venerdì 17 alle 19 , si è svolta come da programma , la “libroterapia” percorso introspettivo condotto attraverso il libro de “ l’amica geniale” di Elena Ferrante.

L’evento , portato avanti egregiamente dal mental coach Pasquale Carotenuto attraverso la lettura di alcuni estratti dei libri best sellers della Ferrante e la conseguente discussione da parte delle persone presenti in sala , è stato un eccellente esperimento di confronto psicosociale , non solo letterario – volto al confronto personale su temi di ordinaria vita vissuta come l’amicizia, l’amore , i fallimenti personali e le aspettative personali spesso disattese.

Ingredienti giusti e ben calibrati , per un’associazione che non mira alla noiosa retorica letteraria , ma che – anzitutto – punta allo stimolo intellettuale attraverso il confronto, l’approfondimento e il mettersi in discussione personalmente con le proprie idee ed i propri pensieri , nel tentativo di “dare e avere” attraverso lo scambio ed il confronto verbale .

Pertanto, prima di salire sul quartiere di San Leucio , al civico 43 , buttate un occhio all’interno di un portone apparentemente anonimo.

Troverete un piccolo gioiellino .