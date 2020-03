A Casapesenna ha preso il via la SPESA SOLIDALE a favore dei più bisognosi

CASAPESENNA – “L’emergenza da CoronaVirus ormai ci vede impegnati da varie settimane, la creazione di questo tipo di iniziative solidali ci fa ricordare che nessuno nei momenti di difficoltà deve restare solo” – ha spiegato il primo cittadino Marcello De Rosa – “come amministrazione in collaborazione con il COC (Centro Operativo Comunale) di Casapesenna raccogliamo le disponibilità di quanti concittadini della nostra Città vogliano mettersi a disposizione per le famiglie “MENO FORTUNATE” che non riescono in questi giorni di forzato isolamento a fare la spesa per comprare generi alimentari o prodotti di prima necessità per igiene personale o della casa”.

Questa iniziativa permette di donare generi alimentari, prodotti necessari per l’igiene personale e della casa. Per partecipare basta fare la spesa in uno dei “CARRELLI SOLIDALI” presso le attività presenti sul territorio comunale e i volontari del C.O.C. ritireranno i beni tutti i giorni e li consegneranno alle famiglie bisognose”.