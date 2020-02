A Caserta buone pratiche di Diritto e di Economia

CASERTA (Ezio Sina) – L’alfabetizzazione giuridico-economica nelle scuole italiane, patrocinata da APIDGE, l’Associazione degli insegnanti di Scienze giuridiche ed economiche, ha trovato terreno fertile negli Istituti tecnico economici di formazione manageriale riuniti ormai consorziati su tutto il territorio nazionale (rete ITEFM).

A fare da apripista l’Istituto “Terra di lavoro” di Caserta che, grazie all’intraprendenza e alla tenacia della Dirigente Emilia Nocerino, ha condotto la prima sperimentazione didattica in Italia.

Un agguerrito gruppo di lavoro composto dai docenti di Diritto ed Economia Aziendale dell’Istituto, coordinati dalla Prof.ssa Maria Straniero, ha inteso modulare una programmazione didattica che ha scelto innanzitutto di affidarsi ad insegnanti specializzati nelle Discipline giuridiche ed economiche, ma che ha saputo allargare i propri orizzonti avvalendosi di approfondimenti nel Diritto Penale, in collaborazione con l’Unione delle Camere Penali Italiane, e nelle Tecnologie per la diagnostica ambientale e lo sviluppo sostenibile, in partenariato con l’Università del Sannio.

La curiosità e l’attenzione suscitata negli studenti, ma anche nei genitori, ha evidenziato che la formazione tecnica, in particolare quella ad indirizzo economico, può aprire già da subito molte più strade di altre scuole superiori. Gli Istituti Tecnici Economici offrono infatti l’opportunità di coniugare un importante bagaglio di conoscenze umanistiche e scientifiche di base, con una cultura tecnica di assoluta avanguardia.



La risposta estremamente positiva evidenziata su tutto il territorio casertano ha dimostrato che un’offerta formativa di qualità, se supportata da docenti di alta professionalità e da partner operativi di alto profilo, è sempre vincente e che questa rappresenta la strada giusta per rilanciare la stessa Istruzione Tecnica.

Un motivo in più per cui APIDGE, l’Associazione degli insegnanti di Scienze giuridiche ed economiche, ha scelto la città di Caserta come sede di un evento nazionale sul tema “Cittadini consapevoli e attivi per il paesaggio e l’ambiente”, in programma ad aprile, che verrà affidato alla conduzione dell’Istituto “Terra di lavoro”