A Napoli WC-shop: il bagno di lusso per solo 1 euro!

Si è aperto a Napoli, nel centro storico, “Se vi scappa…”, il primo WC Shop , un vero e proprio bagno di lusso, usufruibile per una cifra quasi irrisoria: 1€

L’idea è di Enzo e Mario Pesce, che nei loro numerosi viaggi, soprattutto all’estero, hanno spesso notato come, con l’aumento dei flussi turistici, un servizio tanto essenziale fosse insufficiente.

“L’investimento è privato, approvato da Soprintendenza e Asl” – ci informa il titolare dell’attività. “Le spese non sono state poche – aggiunge – ogni bagno è spazioso, con appendiabiti, e all’ingresso c’è un tornello di ultima generazione per il pagamento in monete e con carta, collegato con l’Agenzia delle entrate”.

Il locale, con ben 5 toilette , due maschili e tre femminili, è un luogo dal gusto raffinato, dove il design è stato curato da La Bottega Group. “Eleganza e confort” è stato il connubio voluto dai creatori. Due gli addetti per curare pulizia, assistenza e decoro. Gli interni sono realizzati con finiture in pietra e la consulenza di architetti. I clienti sono accolti da aria condizionata, aromi profumati e i classici della canzone napoletana in sottofondo. All’interno si possono trovare distributori di prodotti per l’igiene personale, soprattutto femminile, ed anche un fasciatoio.

La novità è stata molto apprezzata da ristoratori e commercianti della zona, che conseguentemente al boom turistico partenopeo, sono sommersi ogni giorno da centinaia di richieste per utilizzare i bagni nelle loro attività.

Dopo aver registrato logo e nome, la promessa dei titolari è di creare, in vari punti strategici della città, altre iniziative simili.

Caro Vespasiano, siamo lontani dai gabinetti sporchi, maleodoranti, senza carta igienica da autogrill: dalle nostre parti “ogni dettaglio è curato con amore perché Napoli è un’esperienza che si vive con intensità.” – recita la scritta sulla porta.