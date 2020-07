A pochi giorni dalla sua scomparsa ,l’incolmabile vuoto lasciato da Alfredo Di Maio

Caserta. E’ ancora vivo l’immenso dolore che ha colpito la città di Caserta nei giorni scorsi. Alfredo Di Maio, 26 anni, ingegnere ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale . La vettura, guidata dal giovane , arrivata sulla Variante 7 Bis nel comune di Marigliano si è schiantata contro un albero. Alfredo abitava a San Clemente , frazione di Caserta .

Al dolore della famiglia di Alfredo si è aggiunto quello della sua fidanzata Sara la quale non riesce proprio a darsi pace . Il suo viso straziato dal dolore racconta ampiamente il suo stato d’ animo.

Alle nostre condoglianze a tutta la famiglia del povero Alfredo si associano quelle degli zii di Sara Michele Cioffi e sua moglie Varone Rosa.

” Vogliamo manifestare il nostro immenso , indescrivibile dispiacere per cio’ che il destino ha conservato ad Alfredo- hanno dichiarato- Un ragazzo eccezionale ,sempre sorridente e pronto a socializzare. Sappiamo che non esistono le parole giuste per colmare il vuoto immenso che in queste ore sta vivendo la sua famiglia intorno alla quale ci stringiamo con tanto amore e affetto.”