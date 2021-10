A San Marco Evangelista Il trofeo ” Lo sport amico dei bambini”

Va in scena domenica 24 ottobre la terza edizione del trofeo ” Lo sport amico dei bambini” grazie a Michele Sparaco, presidente dell’associazione ASD “I Leoni di San Marco”, che organizza oramai da tre anni questo evento sportivo, avvenimento che gioverà della collaborazione di Mada Dance (scuola di danza latinoamericana di Marigliano), Il Basket San Marco, l’A.S.D. San Nicola Basket, L’associazione sportiva Angel Basket Marcianise (ABM), e l’ Oratorio “Fratello Sole Sorella Luna” di San Marco Evangelista, gruppo sportivo gestito da Giuseppe Feola.

Conosciamo da vicino le associazioni che organizzano la kermesse: Mada Dance di Angela Marigliano che ai Campionati italiani Fids a Rimini hanno conquistato 20 finali, tra cui 5 medaglie d’oro, 7 d’argento e 3 di Bronzo.

Il Basket San Marco, è un associazione sportiva dilettantistica. Nata nei primi mesi del 2004, dedita all’attività di pallacanestro, che svolge la sua attività, presso la palestra Michele Palermo, sita in via Leonardo Da Vinci,di San Marco Evangelista. L’associazione si è sviluppata grazie alla passione per lo sport di Giovanni Posillipo, passione che a coinvolto anche i tre figli nei primi passi del minibasket e basket. L’attività del basket San Marco è finalizzata all’inclusione e alla socializzazione dei bambini/e e ragazzi/e e preadolescenti attraverso lo sport.

L’associazione sportiva Angel Basket Marcianise (ABM) è presente da circa 20 anni sul territorio, partendo dai campionati minibasket e proseguendo con i campionati giovanili di tutte le categorie. Fondata nel 2001, ha partecipato da subito alle attività della FIP ( Federazione Italiana Pallacanestro) . Lo staff tecnico dell’associazione ha dedicato il proprio tempo a formare giovani atleti, partendo dal settore minibasket. L’attenzione rivolta ai giovani ha portato negli anni ad importanti risultati, sportivi e sociali. Atleti nati all’interno del Angel Basket Marcianise hanno calcato e calcano ancora oggi parquet di campionati, Nazionali, sia maschili che femminili. Il sociale – una focalizzazione particolare è legata all’integrazione di giovani diversamente abili all’interno dei rispettivi gruppi d lavoro. #NoilavoriamoPerloSport…..

A.S.D. San Nicola Basket, del Presidente Fabrizio Fuccio. Allenatori Alfonso Moretti, Mario Cioffi e Cristian Russo. Nata con lo scopo di diffondere il movimento Cestisco sul territorio Sannicolese. Quest’anno impegnata nei campionati giovanili: Under 19, Under 13 e tutti i campionati Minibasket.

Oratorio Fratello Sole sorella Luna gruppo sportivo Giuseppe Feola di San Marco Evangelista. Il gruppo negli ultimi anni ha svolto un ruolo educativo e di Integrazione sociale molto importante a favore di bambini e ragazzi, mettendo a disposizione le proprie strutture ed avvalendosi di uno staff di volontari competenti e preparati che con il loro impegno stanno rendendo possibile i vari progetti sportivi e culturali

L’organizzazione ” Lo sport amico dei bambini” che ha come motore portante dell’evento l’ASD dei Leoni di San Marco, ci tiene a sottolineare la propria riconoscenza verso le altre associazioni consociate alla kermesse, che hanno reso possibile un momento importante, indirizzato all’attività sportiva dei piccoli e giovani atleti.