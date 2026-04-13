A1 bloccata per incidente. Ci sono feriti

Questa mattina, verso le ore 09:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede Centrale del Comando, è intervenuta sull’autostrada A1, poco prima dell’uscita di Capua in direzione Roma, per un incidente stradale. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autoarticolato trasportate un container vuoto che, dopo aver sbandato più volte, prima sul lato destro è poi sul lato sinistro della carreggiata urtando anche contro le barriere divisorie delle due carreggiate, terminava la sua corsa al centro della strada ripiegato su se stesso, senza ribaltarsi.

Il conducente, che non è rimasto incastrato, è stato trasportato subito in ospedale dai sanitari presenti sul posto. Chiusa l’arteria autostradale per permettere le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.