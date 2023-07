Abusivismo edilizio: lussuosa villa abbattuta a Marcianise

Marcianise. Nella giornata di oggi, 11 luglio 2023, e’ stata demolita una lussuosa villa abusiva di 3 piani di proprietà di Pasquale Belforte, fratello di Salvatore e Domenico Belforte, capi dell’omonimo clan cammoristico noto anche come ‘dei Mazzacane’.

Le operazioni di abbattimento sono state avviate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere guidata da Pierpaolo Bruni e seguite sul posto dai carabinieri della Compagnia di Marcianise e della sezione di polizia giudiziaria della stessa Procura.

L’attività si inquadra nell’ambito “di un concertato obiettivo” promosso dalla stessa Procura con l’Arma dei carabinieri territoriale e quella operante “presso la sezione di PG finalizzata a demolire immobili lussuosi illecitamente (anche) edificati”.

La villa, infatti, era stata edificata in via Cervi senza licenza edilizia. Gia’ nel 2008 era stata emessa un ‘ordinanza di sgombero ed abbattimento di cui il Belforte non aveva tenuto conto.

Va detto che lo stesso destinatario del provvedimento si è fatto carico per intero delle spese necessarie, “determinando così – si legge in una nota a firma del procuratore Pierpaolo Bruni – un risparmio di spesa per l’erario di circa 180mila euro”.