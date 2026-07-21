Presentato ieri il Risvegli Fest.

Il Palazzo della Cultura di Marcianise si prepara a ospitare la prima edizione del Risvegli Fest – musica, cultura e comunità, un evento a ingresso gratuito in programma giovedì 23 luglio 2026. La manifestazione, inserita all’interno del cartellone estivo comunale Marcianise Summer Festival, rappresenta il culmine di un anno di laboratori, club e attività sociali promossi dall’Associazione Risvegli Culturali.

Il festival aprirà le porte alle ore 18:00 con l’inaugurazione degli spazi espositivi, tra cui spicca la mostra fotografica collettiva curata da Carla Iuliano, dedicata al contrasto visivo tra il centro storico, le campagne e l’area industriale di Marcianise. Il cartellone degli appuntamenti prevede:

Ore 19:00 – Talk di apertura: un momento di confronto dedicato alle storie e ai protagonisti che animano i club culturali del territorio.

Ore 19:45 – “Il re dei granchi e altri incontri”: performance artistica di Daniele Golino e Vincenzo Bellaiuto, in cui la poesia di grandi autori come Calvino, Dante, Kavafis e Goethe dialogherà con la musica.

Ore 20:45 – Morena Chiara e semioblio: concerto della cantautrice italo-brasiliana accompagnata alle tastiere dal musicista locale Luca Buono (in arte semioblio).

Ore 22:15 – Andrea Tartaglia Live: concerto di chiusura del cantautore flegreo (già nominato al Premio Tenco per il brano Le Range Fellon e collaboratore di Vinicio Capossela), che porterà sul palco una miscela folk, elettronica e di canzoni d’autore mediterranee.

L’intera iniziativa è stata presentata ufficialmente lunedì 20 luglio alle ore 11:30 presso la sala conferenze del Palazzo della Cultura. All’incontro, moderato dal giornalista Gianrenzo Orbassano, hanno preso parte la Sindaca di Marcianise Maria Luigia Iodice, l’assessore alla Cultura Tommaso Valentino e il presidente dell’associazione Raffaele Scauzillo, confermando la sinergia tra le istituzioni locali e il tessuto associazionistico del territorio.

Il Palazzo della Cultura si trova in via Duomo 9 a Marcianise (CE), nel cuore del centro storico cittadino. Risvegli Fest fa parte della manifestazione Summer Festival. Il cartellone del Marcianise Summer Festival, promosso dall’Assessorato alla Cultura, prevede nelle settimane successive una serie di manifestazioni diffuse sul territorio: Rassegne di cinema all’aperto, Proiezioni serali nei cortili storici e nelle piazze principali, Incontri letterari e firmacopie di libri con autori contemporanei, organizzate in collaborazione con i club di lettura locali. Inoltre, Spettacoli teatrali e concerti di musica popolare, Performance live itineranti. Per i dettagli precisi con le date e gli orari di ogni singola serata estiva saranno consultabili nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Marcianise o tramite i canali social ufficiali dell’ente.