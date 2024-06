ACCADEMIA MUSICALE YAMAHA FESTEGGIA TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ

L’Accademia Yamaha celebra trent’anni di attività sul territorio casertano. Un traguardo importante per il sodalizio diretto dalla professoressa Mena Santacroce.

Sabato 29 giugno e domenica 30 giugno per il trentennale della fondazione dell’Accademia si terranno i saggi che vedranno protagonisti gli allievi della Scuola. A ospitare l’evento sarà il Teatro Città di Pace di Caserta in località Puccianiello. Si comincia sabato dalle 15,30 e domenica dalle 9,30 e dalle 15,30.

A esibirsi saranno i bimbi che frequentano i corsi Yamaha a partire dai 4 anni. E ancora, i bambini e i ragazzi che frequentano i corsi di chitarra, pianoforte, violino, violoncello, canto, batteria.

La direttrice dell’Accademia musicale Mena Santacroce: «Mi piace ricordare che questi sono stati trent’anni di grandi soddisfazioni durante i quali l’Accademia Yamaha ha consolidato collaborazioni importanti come la convenzione con il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno per il percorso Pre-Accademico».

L’Accademia ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 (0823/325824) e a San Nicola la Strada alla via Napoli 8 (0823/422193).