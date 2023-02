Accolatori S.Anna . Vittorio Suppa confermato Presidente

Caserta. Domenica 19 Febbraio presso la sede dell’ associazione accollatori di Sant’Anna sita in piazza Matteotti(già piazza mercato), si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Direttivo che guiderà’ L’ associazione per i prossimi 3 anni .

La sede degli accollatari , luogo di culto e tradizione per il popolo casertano devoto a Sant’Anna e con senso di appartenenza alla propria città, era gremito di persone . Oltre ai numerosi soci da segnalare la presenza di molti cittadini incuriositi dalla manifestazione.

Sull’ esito delle votazioni nessun dubbio ; con la stramaggioranza dei voti e’ stato confermato il Presidente uscente VITTORIO SUPPA che raccoglie i frutti di un ottimo lavoro svolto e soprattutto dell’ impegno profuso verso l’associazione stessa e tutti i suoi soci superando brillantemente anche i problemi creati dal periodo pandemico.

Vittorio Suppa e’ apparso entusiasta e soddisfatto del risultato ottenuto al termine dello sfoglio ha ringraziato tutti e dedicato la vittoria e la riconferma a tutti i soci che hanno deciso di riconfermarlo sottolineando che reputa L’ Associazione come una sua seconda famiglia e che raddoppierà’ il suo impegno a favore di tutti e della splendida S.Anna.