ACERRA: 100 chili di asparagi appena rubati da un campo

ACERRA – I Carabinieri della Stazione di Acerra hanno arrestato per furto S.P. e F.P. di 37 e 46 anni, entrambi di Caivano e già noti alle FF.OO.. Fermati dai militari in località Frassitelli – area in cui sono stati intensificati i controlli – i due viaggiavano a bordo di un’auto nella quale erano nascosti 100 chili di asparagi ancora sporchi di terra.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, i due avevano appena rubato gli ortaggi – valore commerciale intorno ai 1.500 euro – in un fondo agricolo della zona. Gli asparagi sono stati restituiti all’agricoltore proprietario del fondo e gli arrestati collocati in camera di sicurezza in attesa di giudizio.