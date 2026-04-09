Ad Aversa la presentazione dell’UniTre, l’Università delle Tre Età

AVERSA – La città normanna si prepara ad accogliere una nuova e preziosa realtà di aggregazione culturale e sociale. Il prossimo 5 maggio 2026, alle ore 18:30, si terrà l’evento di presentazione ufficiale dell’UniTre Aversa.

Ad ospitare l’inaugurazione e l’illustrazione del progetto saranno i locali della Caritas Diocesana di Aversa, situati in Vico S. Agostino, 4.

Come recita il motto scelto per la locandina dell’evento, l’obiettivo è creare “un luogo dove la conoscenza non ha età”. È fondamentale, infatti, fare una distinzione chiara per comprendere appieno lo spirito di questa iniziativa: l’UniTre non è un’università in senso classico, strutturata su esami, cattedre e piani di studio accademici. Al contrario, si configura come un’associazione di promozione culturale e sociale, un laboratorio di idee e un punto di ritrovo vitale.

Inoltre, occorre sfatare un luogo comune, non si tratta della tradizionale “università della terza età”. L’UniTre è, come indica il nome stesso, l’Università delle Tre Età. È uno spazio inclusivo, pensato per essere un vero e proprio luogo di incontro e di formazione continua dove giovani, adulti e anziani possono dialogare e crescere insieme.

A chiarire la missione dell’associazione è Eufrasia Cannolicchio, che in merito al nuovo progetto associativo ha dichiarato:

“Ci teniamo a sottolineare con forza che la nostra è un’Università che si configura come luogo di incontro e di formazione pensato per tutti sia per i giovani che per gli adulti. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere anagrafiche, creando uno spazio dove lo scambio intergenerazionale diventi ricchezza per l’intera comunità. Vogliamo che l’esperienza dei più grandi e l’energia dei più giovani si fondano attraverso la condivisione del sapere.”

L’invito alla presentazione del 5 maggio è dunque rivolto a tutta la cittadinanza, senza alcun limite anagrafico. Un’occasione da non perdere per scoprire i corsi, i laboratori e le attività in programma, e per entrare a far parte di una comunità dove la curiosità e la voglia di imparare non conoscono carta d’identità.

Clicca sul link per il video di presentazione https://www.facebook.com/share/r/14asJqMydwH/?mibextid=wwXIfr