“Adottiamo un Orfanatrofio”, tombolata di beneficenza per finanziare progetto in Togo

PONTELATONE – Tombolata di Natale a scopo benefico si terrà venerdì, 27 dicembre 2019, a Pontelatone dove da tempo è attiva una sezione di Aviat capitanata a livello provinciale dal medico e già sindaco Antonio Carusone. A partire dalle ore 20:00, presso il Ristorante Pizzeria ‘A Patricella, andrà in scena l’evento di beneficienza promosso dall’Associazione Volontari Italiani Amici del Togo (AVIAT).

Il ricavato della tombolata sarà destinato al progetto “Adottiamo un orfanotrofio”, che prevede in questa prima fase la costruzione di un refettorio e la sostituzione dei materassi dei circa 100 letti/culle dei bambini che risiedono presso l’orfanotrofio “Ophelinat des Sœurs Jésus de Nazareth” della cittadina di Notsè.



“Aviat è un’associazione a carattere sanitario che organizza almeno due missioni umanitarie all’anno, visite mediche effettuate soprattutto nei villaggi lontani dai centri più grandi e dove spesso troviamo persone che non sono state mai sottoposte ad una visita medica in tutta la loro vita.

Nell’ultima abbiamo effettuate circa 1400 visite mediche, 300 ecografie ostetriche/ginecologiche e distribuito circa 30.000 compresse di farmaci.

Inoltre, durante le nostre campagne sanitarie, i casi che arrivano alla nostra osservazione che necessitano di intervento chirurgico, nel limite delle nostre possibilità, finanziamo l’intervento chirurgico di queste persone.

Grazie all’aiuto di tanti nostri sostenitori riusciamo a fare interventi anche diversi da quelli di carattere sanitario”, spiega Antonio Carusone, reduce dall’ultima missione dello scorso novembre quando “abbiamo realizzato due pozzi, uno al villaggio di Akpuive ed un altro al villaggio di Hahonou, per la popolazione del villaggio di Zooti; abbiamo realizzato e regalato una scuola, nello stesso villaggio abbiamo finanziato la formazione di una cooperativa di solo donne e consegnato loro un deposito con attrezzature per la lavorazione della manioca ed olio di palma.

Abbiamo consegnato anche 50 banchi alla scuola di Kablive e, al centro per bambini malnutriti gestito da suore, al villaggio di Aledjo, abbiamo donato 60 Kg di latte in polvere, oltre a decine di scatole per farmaci”, conclude l’ex primo cittadino di Pontelatone.