Trovare il giusto equilibrio tra benessere fisico e performance sportiva è stato il tema centrale del convegno “Il Running: l’equilibrio tra benessere e infortunio”, svoltosi mercoledì sera nel salone del Palazzo Borbonico di San Nicola la Strada, nell’ambito della presentazione della gara podistica in programma martedì 2 giugno. Relatrice dell’incontro la dottoressa Katiuscia Capua, (in foto) medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia, che ha catturato l’attenzione dei presenti affrontando con chiarezza e professionalità un tema sempre più attuale nel mondo dello sport, sia amatoriale che agonistico. Attraverso una spiegazione dettagliata e supportata da immagini illustrative, la specialista ha risposto ai numerosi interrogativi di chi pratica running per hobby e di chi invece vive la corsa in maniera competitiva. Al centro del dibattito la necessità di conoscere i limiti del proprio corpo, ascoltarne i segnali e rispettare parametri fondamentali per evitare traumi e infortuni. “Il running offre enormi benefici fisici e mentali, ma richiede il rispetto di alcune regole fondamentali affinché il benessere non si trasformi in rischio”, ha sottolineato la dottoressa Capua, evidenziando come la progressione graduale dell’allenamento rappresenti la vera regola d’oro per chi corre. Particolarmente apprezzato dai presenti è stato il richiamo all’importanza della figura professionale accanto agli sportivi. Troppo spesso, infatti, chi pratica attività fisica senza un’adeguata preparazione tende a sottovalutare segnali d’allarme, posture errate o carichi eccessivi, mettendo a rischio la propria salute. La presenza di specialisti qualificati diventa quindi fondamentale non solo nella prevenzione degli infortuni, ma anche nel guidare gli atleti verso una pratica sportiva più consapevole e sicura. Numerosi gli interventi e le domande dal pubblico, segno di un forte interesse verso una tematica che coinvolge sempre più persone. Il convegno ha offerto così uno spaccato importante sul rapporto tra sport, salute e prevenzione, lasciando ai partecipanti spunti concreti da approfondire e applicare nella propria esperienza sportiva.