Adulti e stranieri a scuola al Galilei

AL GALILEI CORSI PER ADULTI

Dopo il successo dello scorso anno, l’Istituto “G.Galilei” di Arienzo ospiterà, nella propria struttura, corsi per adulti e cittadini stranieri. Ad illustrare l’iniziativa, la Dirigente Scolastica dell’Istituto, la prof.ssa Rosa Prisco. ” Grazie ad un protocollo d’intesa con il CPIA (Centro Per l’Istruzione degli Adulti) di Caserta, abbiamo attivato lo scorso anno scolastico Corsi di alfabetizzazione in Lingua Italiana per adulti stranieri. Il successo dello scorso anno ha aperto le porte, non solo ad una seconda edizione dei corsi, ma anche all’attivazione di Corsi di primo livello, finalizzati al conseguimento del Diploma Conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex Licenza Media per intenderci), che partiranno i primi di Ottobre, in orario pomeridiano, il Lunedi, Mercoledì e Venerdì al Plesso Galilei, in Via Cappella.

Abbiamo voluto dare una risposta concreta alla presenza sul territorio di cittadini stranieri, che sta diventando sempre più significativa, anche tra la nostra popolazione scolastica. Crediamo fortemente che la competenza della Lingua Italiana, unitamente al titolo di accesso all’istruzione superiore, possa rappresentare uno strumento prezioso per l’integrazione nel tessuto sociale e lavorativo degli adulti stranieri. Senza contare che la riduzione dello svantaggio linguistico ha una ricaduta immediata anche sul percorso scolastico dei figli, prevalentemente alunni della nostra scuola, migliorando il processo di apprendimento e facilitando il successo formativo. Ringrazio fortemente il dott. Raffaele Cavaliere, Dirigente Scolastico del CPIA di Caserta, che ha accolto la nostra proposta individuandoci come punto di erogazione. Il nostro prossimo obiettivo è qualificarci come sede ufficiale della rete del CPIA e parte integrante del nuovo Piano di Dimensionamento Scolastico Regionale.