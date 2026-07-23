Carnevale di Saviano 2027, la grande sfida del Guinness: nasce il migliaccio più lungo del mondo

Una sfida nel segno della tradizione, ma soprattutto un grande progetto di inclusione sociale. Il Carnevale di Saviano, che nel 2027 celebrerà la 47ª edizione, si arricchisce di un primato straordinario: il tentativo ufficiale di realizzare il migliaccio più lungo del mondo e conquistare il Guinness World Records. L’iniziativa nasce dai promotori Gennaro Tufano, Nello Fontanella, Domenico Fidanzio, Peppe Pierro e Pasquale Napolitano, insieme alla Pro Loco “Il Campanile” APS capofila del progetto e presieduta da Peppe Pierro. L’evento vedrà la collaborazione del pastry chef Armando Pascarella, degli istituti alberghieri e delle realtà associative locali. La candidatura ufficiale è già stata presentata, ma il cuore del progetto risiede nel suo valore umano. I veri protagonisti saranno i ragazzi speciali che, guidati da docenti e studenti degli alberghieri, parteciperanno ai laboratori di pasticceria inclusiva per preparare e cuocere i vari moduli del dolce. L’assemblaggio e la misurazione ufficiale avverranno lungo via Antonio Ciccone, il tratto di 200 metri sul celebre circuito dei carri allegorici. Al termine delle verifiche del giudice del Guinness World Records, il primo taglio del gigantesco dolce sarà affidato proprio ai ragazzi speciali. Preparato con semolino, ricotta, uova e agrumi, il migliaccio si trasformerà da icona della pasticceria campana a potente messaggio di comunità, inclusione e valorizzazione del territorio. Un’occasione unica per coniugare Un’occasione unica per coniugare gastronomia, solidarietà e visibilità solidarietà e visibilità internazionale.