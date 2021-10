Aggioramenti covid nella Regione Campania, in leggera salita

Facciamo qualche aggiornamento per quel che concerne il covid 19 per quanto riguarda la Regione Campania delle ultime 48 ore.

Ebbene dagli ultimi bollettini diramati da quella che è l’ ASL ci sono i seguenti risultati o le seguenti risultanze : sale leggermente nella Regione Campania il tasso di incidenza per il Covid che passa dall’1,49% all’1,53% ma con un minor numero di test.

I positivi, secondo il bollettino dell’Unità di crisi, sono 158 su 10.287 test. I decessi sono 6 nelle ultime 48 ore più due morti avvenute in precedenza ma registrate ieri, per un totale di 8 persone scomparse. In terapia intensiva vi sono 17 persone (meno 1), in crescita i ricoveri in degenza, 185 (+7).