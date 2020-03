AGGIORNAMENTO Clinica San Michele. Sanificato il reparto di radiologia, domani la riapertura

MADDALONI – È in corso la sanificazione del reparto di radiologia della Casa di Cura San Michele. Il personale che era in servizio questo pomeriggio è stato sottoposto come da protocollo al tampone e non potrà ritornare al lavoro fino a quando non si avrà l’esito del tampone stesso. Nel pomeriggio di oggi un paziente di sesso maschile e residente nella provincia di Benevento, si è recato presso la struttura sanitaria maddalonese per una TAC. I medici si sono prontamente accorti che il soggetto presentava segni di affanno e tosse e lo hanno subito sottoposto come da protocollo al tampone. Il reparto di radiologia della San Michele domani già sarà riaperto al pubblico dopo la sanificazione che è in corso in questo momento.