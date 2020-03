L’uomo della provincia di Benevento è risultato negativo al tampone per il Coronavirus. Nel pomeriggio di ieri via avevamo dato notizia che il personale medico della Casa di Cura San Michele insospettitosi dall’affanno e dai colpi di tosse del soggetto lo avesse sottoposto al tampone. Ci giungono notizie dalla struttura maddalonese fortunatamente positive per l’uomo, il tampone è risultato negativo.