AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI AGITAZIONE DEI LAVORATORI DELLE DITTE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL’ ASL – CASERTA.

Questa 0.S. Sindacato Generale di Base, in sede di diretta rappresentanza e tutela sindacale dei

tenuto conto delle RISULTANZE POSITIVE DELL’ INCONTRO TENUTOSI NELLA MATTINATA DEL

GIORNO 09/11/2020, A MARGINE DELLO SCIOPERO CONVOCATO DA QUESTA O.S.;

preso atto che da parte della ASL-Caserta non si è dato seguito a nessuna delle richieste prioritarie

avanzate a quel Tavolo, cioè

1. effettuazione urgente per tutti i lavoratori in oggetto dei tamponi diagnostici CcoVID-19;

2. applicazione, seppure in regime transitorio straordinario, del CCNL con orari e salari pieni;

preso pure atto che nessun segnale distensivo è pervenuto dalle Aziende in ATI CM Service/GSI;

nel comunicare che, a partire da domattina nell’Ospedale di Aversa, si terranno presidi di protesta,

fuori dagli orari di servizio ed in aree aperte e protette, dei lavoratori in stato di agitazione;

con la presente CHIEDE di voler autorevolmente richiamare le Aziende pubbliche e private,

coinvolte direttamente nelle gravissime situazioni più volte richiamate, alle

responsabilità, dando seguito a quanto richiesto da questa 0.s. e dai lavoratori;

loro

si CHIEDE PURE di voler convocare urgentemente le stesse all auspicato TAVOLO di

confronto con i lavoratori, anche in sede di procedura di raffreddamento dello Stati

Agitazione in atto.

Si dichiara, pure, la piena disponibilità ad interloquire con le SS LL sulla materia esposta,

anche in modalità web da concordare.