Agguato all’imprenditore Vincenzo Calce: al suo fianco la FIADEL CASERTA

Caserta. “Sconcertante quanto accaduto all’imprenditore salernitano, noto anche nel settore rifiuti della Provincia di Caserta, la dinamica dell’agguato, compiuto alle spalle da una persona incappucciata e per giunta armato di pistola, descrive senza ombra di dubbio l’efferato gesto volto solo ed esclusivamente a fare del male”.

Queste le parole di Giovanni Guarino, Segretario Provinciale FIADEL CASERTA, che ha cosi’ condannato l’aggressione di cui e’ stato vittima l’imprenditore Vincenzo Calce.

L’ uomo è stato colpito alla testa nei pressi della sua abitazione con il calcio di una pistola. Non si tratterebbe di nessuna rapina ma solo di un’aggressione. Indagano i carabinieri.

L’aggressione si è consumata in via Trento, a Pagani, dove vive un parente dell’imprenditore. L’uomo, al momento sconosciuto, si sarebbe avvicinato alla sua vittima, per poi colpirlo con violenza alla testa e fuggire, a bordo di una Fiat Panda di colore nero.

Vincenzo Calce è stato soccorso e trasferito in ospedale, all’Umberto I di Nocera Inferiore. Per lui, la visita in pronto soccorso e una prognosi di venti giorni, a causa di dieci punti di sutura.

L’imprenditore ha sporto denuncia ai carabinieri, ai quali ha raccontato quanto accaduto qualche ora prima. Stando alle prime informazioni, l’aggressore aveva il volto coperto da una mascherina, mentre in testa indossava un cappello. L’imprenditore sarebbe stato sorpreso alle spalle.

Impegnato da anni in politica, Vincenzo Calce è anche impegnato nella gestione e trasporto di rifiuti nel comune di Pagani, con la sua ditta.

“Desideriamo esprimere solidarietà all’imprenditore, molto apprezzato dalla Dirigenza della FIADEL grazie alla sua incondizionata disponibilità al dialogo e al grande interesse dedicato all’ambiente” ha ribadito Giovanni Guarino.

“Tuttavia- ha aggiunto- il grave episodio coinvolge un imprenditore impegnato nel settore rifiuti, per cui tutti noi siamo chiamati ad una seria riflessione su quanto sia delicato e rischioso, ma al tempo stesso di fondamentale importanza, operare onestamente”-

“Desideriamo augurare una pronta guarigione all’imprenditore, con l’auspicio che possa riprendere presto l’attività senza alcun condizionamento, perché mollare oggi sarebbe una sconfitta per tutti” ha concluso il Segretario Provinciale.