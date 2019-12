Al Biscottificio Pietro Baino di Casoria si discute sulla nuova tendenza con l’avanzata dei panettoni da panettiere o panificio

NAPOLI – Da più parti si racconta che l’etimologia dice con certezza che è dal pane che discende il dolce simbolo del Natale Nazionale molto imitato in tutto il mondo, anche se in molte produzioni d’eccellenza si sta iniziando a notare una lodevole tendenza alla destagionalizzazione di questo prodotto dolciario tradizionale è innegabile infatti che questo sia ancora il principale periodo nel quale il panettone entra nelle nostre case. Ma è dentro i panifici del nostro Paese che sta prendendo coraggio la tendenza da forno.

Sicuramente i nostri fornai, stanno diventando più competenti, con un nuovo approccio di tipo culturale, che vede protagonista le nuove generazioni sempre più devoluti alla causa della lavorazione della pasta madre. Se ne parlato al Panificio Pietro Baino di Casoria in Provincia di Napoli, dove da diversi anni, Giuseppe, Pietro e Sayra realizzano panettoni artigianale utilizzando materie prime selezionate sul territorio. L’utilizzo del lievito madre, una lunga lievitazione, creano un panettone dolce soffice dal sapore unico e con molto gusto.



Il panettone Baino viene realizzato in diverse qualità con l'uso anche di cioccolato.