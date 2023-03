Al concerto di Giuseppe Povia la presentazione di “Uomini del Sud visti da vicino”

Sabato 1 aprile, alle ore 20.30, si terrà in Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, in occasione delle giornate blu di sensibilizzazione autistica, la presentazione del libro Uomini del Sud Visti da Vicino, scritto dal Presidente dei Comitati delle Due Sicilie Fiore Marro e prefato da Adele Vairo. La presentazione precede il Concerto acustico di Giuseppe Povia, famoso per la sua canzone Al Sud. L’evento è patrocinato dai Comitati delle Due Sicilie Abruzzo e saranno presenti Luigi Spina, Franco De Angelis e Gabriella Anna Rapposelli.