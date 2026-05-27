“Niente è come sembra” chiude la stagione alla sala Molière

Sabato 30 e domenica 31 maggio si conclude la stagione 25/26 del Teatro Sala Molière di Pozzuoli con in scena Patrizia Di Martino in “Niente è come sembra”

Lo spettacolo, adattato e diretto dall’attrice, vedrà sul palco la storia di una donna e della sua solitudine

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (ArtGarage – Via Bognar 21) diretto da Nando Paone, va in scena, sabato 30 (alle 21.00) e domenica 31 maggio (alle 19.00), “Niente è come sembra” con Patrizia Di Martino che ha curato oltre la regia anche l’adattamento teatrale. Lo spettacolo conclude la stagione 25/26 dedicata agli ultimi, ai “diversi” secondo la società, ai più deboli, ai meno raccontati, a “La versatile creazione di Dio” che, dal titolo di una commedia della scomparsa Cetty Sommella, ha fatto da claim legando tutti i contenuti proposti.

Una donna di mezza età si racconta con semplicità, ironia e innocenza al pubblico. La stanza è un caos, lei è sommersa da cose, è un’accumulatrice. Si tratta di una pièce tratta dal racconto “La fidanzata dell’anno scorso” di Zyranna Zateli, scrittrice greca contemporanea molto nota, vincitrice del Premio Nazionale Greco nel 2003.

“Ho subito pensato di farne un monologo – ha spiegato la Di Martino. Una donna rintanata nel suo guscio dove l’unico posto sicuro è la sua stanza, la sua mente, i suoi ricordi e l’accumulo di robe che le danno il senso di libertà e purezza. Nella nostra solitudine quanto possiamo attaccarci innamorarci di cose animali o altro? La verità è che per quanto si scelga di stare soli l’essere umano ha sempre il bisogno, la necessità di completarsi con qualcuno… Il finale lo lascio giudicare a voi”.

Patrizia Di Martino è una cantante, attrice e regista partenopea. Figlia d’arte, il padre Aladino Di Martino è stato un compositore e direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, si muove tra teatro, cinema e fiction televisiva Rai (come esempio L’amica Geniale, Un posto al sole, La squadra, La 25esima ora). Ha lavorato a teatro con tanti registi e attori italiani da Mariano Rigillo e Angela Pagano, con i quali ha recitato nell’Orestea di Luca De Fusco a Lina Sastri e Massimo Ranieri dove ha fatto parte dello spettacolo L’opera da tre soldi per la regia di Luca De Fusco sino a Renato Carpentieri che l’ha voluta nella sua compagnia e con il quale ha interpretato tanti ruoli in tantissimi progetti dell’attore e regista partenopeo a partire da Museum. Al cinema poi ha fatto parte del cast, Due euro l’ora di Andrea D’Ambrosio, Con tutto il cuore di Vincenzo Salemme.