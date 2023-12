Al De Nicola i carabinieri incontrano gli studenti per la campagna di sensibilizzazione contro i botti

Maddaloni – La sensibilizzazione e prevenzione nell’acquisto e nell’utilizzo di botti e artifizi pirotecnici è un argomento che è sempre attuale, specie quando se ne parla con i più giovani, che sono i più affascinati da questi dispositivi, i più incoscienti nel loro utilizzo e chiaramente i più esposti ad esserne vittime. In questo periodo dell’anno ancor di più viste le usanze e le tradizioni che vedono protagonisti botti e fuochi di ogni genere. Per questo è sempre utile favorire momenti di dialogo chiarificatori da parte di chi con questi dispositivi ci lavora e ne conosce a fondo i rischi. A questo proposito la dirigente Rosa Suppa ha invitato, grazie alla collaborazione con la neonata Associazione Nazionale Carabinieri in città, i carabinieri della compagnia di Maddaloni e i carabinieri artificieri del comando provinciale di Caserta per un incontro formativo – informativo con gli alunni della scuola Secondaria di I grado “De Nicola”.

L’incontro ha dimostrato che, come dic evamo in premessa, non se ne parla mai abbastanza. Gli alunni presenti, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, hanno partecipato con vivo interesse e molta curiosità, ascoltando i carabinieri e ponendo tantissime domande in maniera pertinente ed intelligente, dimostrando anche una spiccata sensibilità per la materia trattata. Questi momenti che la scuola crea, realizzati anche grazie alla disponibilità delle forze dell’ordine, in questo caso i carabinieri e le associazioni a loro di supporto, che si allargano gli orizzonti formativi delle giovani generazioni, ampliandosi in una sfera che va oltre la didattica e abbraccia il civismo attivo, fondamentale per la formazione dei cittadini del futuro ed indispensabile a ridurre sempre più il numero di morti e feriti che ogni Capodanno inesorabilemte, ci tocca contare.