Al Giordano Bruno di Maddaloni si riflette sulla crisi dell’IO NEL Novecento

Maddaloni. Parte domani al Liceo Classico e Classico europeo “Giordano Bruno” di Maddaloni, ovviamente in modalità on line, una nuova attività rivolta agli allievi delle classi quinte.

Implementando il piano dell’offerta formativa del prestigioso liceo maddalonese, un nutrito gruppo di docenti, su iniziativa del prof. Gennaro Scolastico e sotto l’egida del rettore Rocco Gervasio, ha progettato un percorso extracurricolare interdisciplinare per consentire agli allievi che vorranno prendervi parte di acquisire sì ulteriori conoscenze, ma, soprattutto, di sviluppare maggiormente quelle competenze trasversali, quali il senso critico e l’autonomia di riflessione, utili non solo e non tanto ai fini del superamento dell’esame di stato, quanto a diventare cittadini consapevoli in grado di sapere interrogare il mondo e se stessi.

I nodi concettuali attorno a cui ruota il progetto Novecento così vicino, così lontano sono la messa in crisi dell’io come soggetto individuale nell’ambito del pensiero novecentesco e la riflessione sull’incertezza quale passione dominante del Ventesimo secolo. Un focus, insomma, sul processo che ha visto l’uomo del Novecento rimanere perplesso di fronte alla sconnessione del reale e alla tragica inapplicabilità dell’ideale.

Nella consapevolezza che gli esiti di tale processo animano il sentire contemporaneo, attraversato dall’assenza di un fondamento stabile e rassicurante, i docenti coinvolti intendono fornire elementi di riflessione, a partire anche da testi che in genere non si ha modo di approcciare nel lavoro didattico quotidiano.

Abbandonando, quindi, l’impianto cronologicamente lineare, il progetto si fonda su una didattica laboratoriale, già ampiamente utilizzata in orario curricolare, che fa leva principalmente sul rapporto diretto col testo e con l’opera d’arte.

A partire da Freud e Nietzsche e passando per Eduardo De Filippo, Foucault, Caproni, Magritte, Sartre e tanti altri, gli allievi saranno guidati in letture ed analisi di passi scelti nell’ambito di lezioni interattive in cui sono spinti a misurarsi con problemi e modelli concettuali differenti dal punto di vista semantico, sintattico e storico-critico.

L’emergenza pandemica ha interrotto i sistemi educativi del mondo e la nostra socialità di contatto, ma sembra non aver affatto inibito il desiderio di mantenere la relazione educativa dei docenti con i loro studenti, anche se mediata da uno schermo ed il liceo Giordano Bruno non ha abdicato al suo ruolo, continuando a supportare i suoi allievi, anche in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo. Non a caso l’istituzione maddalonese prenderà parte anche al Dantedì in programma per il 25 marzo e alla VII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, che quest’anno dovrebbe tenersi nell’ultima settimana di aprile, in modalità online.

