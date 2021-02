Al Liceo “Manzoni” il live streaming per la “Giornata Internazionale delle donne e ragazze nella Scienza “.

Il comunicato:

Proseguono, a pieno ritmo, gli eventi live sulla pagina Facebook “Campus Manzoni”, grande occasione di riflessione ed approfondimento in merito a tematiche culturali e di attualità.

“Una Scienza più inclusiva” è il tema che verrà affrontato alle ore 16.00 di giovedì 11 febbraio

dagli studenti e dal corpo docente del Liceo Statale “A. Manzoni di Caserta” – diretto dalla dott.ssa Adele Vairo -, nell’ambito della ” Giornata Internazionale delle donne e ragazze nella Scienza.”

L’incontro – che fa parte del ciclo “La ricerca va a scuola” a cura di Ibbc-CNR, con il contributo di Associazione Donne Giuriste Italiane (ADGI) – Caserta, intende promuovere la cultura della complementarietà e della collaborazione, ponendo l’accento sul ruolo chiave che le donne giocano nello sviluppo della scienza e della tecnologia.

La narrazione di “fatti” di scienza prenderà in considerazione la dirompente CRISPR/Cas9, i racconti dell’esperienza delle scienziate a Napoli fra il 1870 e 1945 a cura del CUG-CNR. Di poi, l’ADGI proporrà una riflessione sulla educazione come strumento progettuale, finalizzato alla parità di genere.

Il momento seminariale si concluderà con uno sguardo proiettato al futuro, grazie alla prestigiosa testimonianza di ricerca al femminile “made in Naples”, al fine di favorire fra i giovani la consapevolezza e la fiducia nel ruolo della scienza nella società del Meridione.

L’evento sarà aperto dal D.S. del Campus Manzoni, Adele Vairo e di Alessandro Soluri, Direttore Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC)- CNR.

Numerosi gli interventi, che animeranno l’incontro: Giuliana Catara – Ricercatrice IBBC-CNR, Giovanna Acampora-Presidente CUG-CNR, Anna Di Mauro – Presidente ADGI – Caserta, Lucia Altucci – Prof.ssa Dip. Di Medicina di precisione Università L. Vanvitelli.

Un nutrito programma, un parterre di grandi esperti, un evento di grande spessore per l’Istituto ed il territorio tutto.