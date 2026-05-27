“Sostenibilità Ambientale e Solidarietà”, al Buonarroti si chiude con successo la quinta edizione del progetto Rotary

CASERTA – Si è conclusa, ieri, presso l’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta l’edizione 2025/26 del progetto “Sostenibilità Ambientale e Solidarietà”, iniziativa promossa dal Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, presieduto da Francesco Mercurio, e realizzata grazie alla collaborazione con Decò, al sostegno della Fondazione Rotary e alla partecipazione di una vasta rete di club e associazioni rotariane del territorio.

Al progetto hanno aderito i Rotary Club Benevento, Caserta Reggia, Maddaloni Valle di Suessola, Marcianise, Marigliano Adrianea, Napoli Neapolis, Pompei Villa dei Misteri e Sessa Aurunca, insieme al Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, capofila dell’iniziativa. Hanno inoltre collaborato i Rotaract Club Caserta Luigi Vanvitelli e Caserta Reggia, nonché l’Interact Club Caserta Luigi Vanvitelli e l’Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli, confermando il forte coinvolgimento delle diverse componenti della famiglia rotariana.

L’evento conclusivo ha rappresentato un’importante occasione di incontro e di confronto sui temi della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare e della solidarietà sociale, valori che da anni costituiscono il fulcro del progetto e che continuano a coinvolgere scuole, associazioni, istituzioni e cittadini in un percorso condiviso di responsabilità e impegno per il territorio.

Giunto alla sua quinta edizione, il progetto “Sostenibilità Ambientale e Solidarietà”, ideato da Vincenzo Caserta, past president e socio fondatore del Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, con la collaborazione di Ignazio Dimino, rappresenta un esempio concreto di come la tutela dell’ambiente possa tradursi in un’opportunità di sostegno sociale per il territorio.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla partnership con Multicedi, tra le principali realtà della grande distribuzione organizzata del Mezzogiorno, presente in Campania e nel Lazio attraverso una vasta rete di punti vendita a marchio Decò e Dodecà, e alla collaborazione con Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e impegnato nella raccolta e nel riciclo delle bottiglie in PET. Attraverso gli eco-compattatori installati nei supermercati aderenti, cittadini e consumatori possono conferire correttamente le bottiglie di plastica, contribuendo al loro reinserimento nel ciclo produttivo secondo i principi dell’economia circolare.

Per favorire la partecipazione al progetto, Coripet ha fornito ai Rotary Club aderenti speciali tessere personalizzate con il logo del Rotary International Distretto 2101, distribuite a soci, familiari e sostenitori. Grazie a tali strumenti è possibile monitorare i conferimenti effettuati presso gli eco-compattatori e trasformare ogni gesto di riciclo in un’azione di solidarietà.

Il meccanismo è semplice ma efficace: ogni 200 bottiglie conferite viene generato un contributo economico di 3 euro che confluisce in un fondo comune gestito dai club partecipanti. Le risorse raccolte vengono successivamente destinate all’acquisto di beni di prima necessità e al sostegno di associazioni e realtà del Terzo Settore impegnate nell’assistenza alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità.

Accanto alla raccolta del PET, il progetto sviluppa un’importante attività educativa e di sensibilizzazione, rivolta in particolare alle giovani generazioni. Attraverso incontri nelle scuole, momenti di approfondimento e testimonianze di esperti, l’iniziativa promuove una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale, del riciclo e della responsabilità sociale, incoraggiando comportamenti virtuosi e rafforzando il legame tra impegno civico, tutela dell’ambiente e solidarietà verso la comunità.

Il momento di confronto con gli studenti dell’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta ha approfondito i temi della sostenibilità ambientale, della solidarietà sociale e dell’economia circolare, ponendo l’attenzione sulle buone pratiche capaci di coniugare tutela dell’ambiente, responsabilità civile e sviluppo sostenibile.

L’incontro si è aperto con i saluti della dirigente scolastica Anna Dello Buono, del direttore della Caritas Diocesana di Caserta, don Antimo Vigliotta, del presidente della Commissione Distrettuale Rotary Foundation, Salvatore Iovieno, del governatore del Distretto Rotary 2101, Angelo Di Rienzo, e della presidente Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli, Gilberta Matarazzo. I saluti del presidente del Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, Francesco Mercurio, sono stati portati dalla past president Gabriella Montanaro. La guida dei lavori è stata affidata a Nicola Pasquino del Rotary Club Napoli Posillipo, presidente della Commissione Ambiente del Distretto.

Si sono, quindi, susseguiti gli interventi di Umberto Asprinob del Rotary Club Napoli Neapolis, Giovanni Lupo, responsabile marketing di Multicedi – Decò, Monica Pasquarelli del Consorzio Coripet, Rosaria Della Valle di S.R.I. – Sorting Recycling Industries e Raffaele Lauria, delegato regionale del WWF Campania, che hanno illustrato agli studenti esperienze, progetti e modelli innovativi legati al recupero dei materiali, al riciclo delle risorse e alla promozione di comportamenti sostenibili, evidenziando il ruolo strategico che imprese, associazioni e cittadini possono svolgere nella costruzione di comunità più responsabili e inclusive.

All’iniziativa hanno preso parte numerose autorità rotariane, presidenti, delegati e soci dei club aderenti al progetto, confermando la forte partecipazione della rete territoriale impegnata nella diffusione dei valori della sostenibilità e della solidarietà tra le giovani generazioni.

UN PROGETTO CHE GUARDA AL FUTURO

«Quella di oggi è stata una giornata particolarmente interessante e partecipata – ha commentato il past president Vincenzo Caserta – con gli studenti che hanno seguito con attenzione gli interventi, dimostrando grande interesse per i temi affrontati e contribuendo al dibattito con domande e riflessioni. L’auspicio è quello di proseguire il progetto anche nel prossimo anno scolastico, continuando a promuovere percorsi educativi capaci di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità e della solidarietà».

«La sostenibilità ambientale ci ricorda che il pianeta appartiene a tutti noi – ha dichiarato la preside Anna Dello Buono – ma anche alle generazioni future. Per questo abbiamo il dovere di custodirlo con attenzione, rispetto e responsabilità, adottando comportamenti consapevoli che contribuiscano alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse. Allo stesso tempo, la solidarietà rappresenta uno dei valori fondamentali del vivere civile. Chi ha la possibilità di aiutare deve tendere la mano a chi vive una situazione di difficoltà, perché una comunità cresce davvero quando nessuno viene lasciato indietro. È questo il messaggio più profondo che il progetto vuole trasmettere: attraverso piccoli gesti quotidiani, come il riciclo di una bottiglia di plastica, è possibile produrre un beneficio concreto sia per l’ambiente sia per le persone che hanno più bisogno di sostegno».