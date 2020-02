Al Liceo-Tecnico “Terra di Lavoro” lo scrittore Vittorio Schiraldi presenta il romanzo “Lascia fare al Destino

CASERTA – Sarà presentato sabato 8 febbraio 2020 alle ore 10:00 presso la Sala Concerti del Liceo – Tecnico “Terra di Lavoro” l’avvincente romanzo di Vittorio Schiraldi dal titolo: “Lascia fare al destino”, pubblicato dalla Marlin la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano.



Accanto all’autore introdotto dalla preside Emilia Nocerino ci saranno la prof.ssa Maria Carmina Russo docente di diritto in qualità di moderatrice, l’attrice Bice Del Giudice per la lettura di alcuni brani, il prof. Marco Lugni che intervisterà lo scrittore e il prof. Ugo Savino D’Alterio per un intermezzo musicale.



Il romanzo, suddiviso in ventiquattro capitoli, narra una storia di fantasia, infatti la vicenda prende avvio con la pericolosa sbandata di una ragazza sedicenne e la sua fuga da casa che fa scoprire ai genitori di avere una figlia tossicodipendente, che sembra un reportage e che non parla solo di tossicodipendenza, ma anche e soprattutto di relazioni umane e familiari.



Vittorio Schiraldi prima di dedicarsi alla narrativa, da giornalista professionista ha maturato una lunga esperienza in importanti testate nazionali, ha iniziato a Il Semaforo e al Giornale di Sicilia, successivamente al Giornale d’Italia, Il diario, Il Messaggero, Oggi, Panorama, Grazia, Epoca, Il Giorno, percorrendo tutti i gradini della professione, da inviato speciale a opinionista e direttore, attualmente è tornato su Radio 1 dove conduce il programma Quel che resta del giorno.