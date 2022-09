Al Ricciardi arriva Francesco Patanè protagonista del film “Ti mangio il cuore”

Il Teatro Ricciardi da ottobre torna ad essere salotto dei dialoghi d’autore con la rassegna Capua film festival condotta da Francesco Massarelli, un programma che permette di conoscere da vicino i protagonisti del cinema italiano. <<Questo mese si presenta ricco di eventi – dice il direttore artistico – gli ospiti accompagneranno le proiezioni grazie anche alla felice ed ormai consolidata collaborazione con il Venezia a Napoli>>.

Si comincia domenica 2 ottobre alle ore 18.00 con una serata speciale dedicata ad un film tanto atteso, intitolato “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa. In sala sarà presente Francesco Patanè, uno dei più grandi talenti emergenti della scena cinematografica italiana, che dopo lo straordinario debutto da protagonista nel film “Il cattivo poeta”al fianco di Sergio Castellitto, da un’ulteriore prova della sua bravura nel complesso ruolo di Andrea Malatesta. Nel film di Mezzapesa, Patanè vive con la cantante Elodie (Marilena Camporeale) un’ appassionata e maledetta storia d’amore, un dramma sullo sfondo di una Puglia in bianco e nero.

Il film accolto al festival di Venezia è campione d’incassi al botteghino e risulta tra le pellicole più viste della settimana, un risultato che rende felice il regista di Bitonto, già ospite a Capua nel 2019 per la proiezione del film “Il Bene mio” con Sergio Rubini e Teresa Saponangelo.