Al Salone del Libro di Torino lo scrittore maddalonese Luca Biscardi

Nell’ottobre 2020, in piena pandemia, usciva il quarto libro dello scrittore maddalonese, trapiantato in Toscana da anni. Luca, quarantenne, una vita dedicata all’informatica, fin dalla scuola ha avuto la passione per la scrittura, cominciando a scrivere proprio sui giornali scolastici. Amante della lettura, soprattutto del genere thriller, negli anni, dalla sua penna è nato il personaggio di Diego Biglia, protagonista della sua prima trilogia e anche di questo quarto lavoro. Anche questo, come i precedenti, è un thriller ben costruito che si fa leggere tutto d’un fiato.R.I.F.T.I. Enigma nei cieli, edito da PAV Edizioni è il titolo. “La chiave di un enigma è solo un altro enigma”, ha affermato lo scrittore. E così, in questa vicenda l’ispettore Diego Biglia sarà alla sua prima missione a capo delle Forze Speciali d’Assalto, per seguire le tracce di un individuo con una doppia identità.Un intreccio internazionale tra Russia, Finlandia, Irlanda, Turchia eItalia per impedire che un’arma micidiale finisca nelle mani sbagliate. La storia inizia in una notte del 1983, anno di nascita dello scrittore, in cui un cargo con un misterioso carico sparisce dai cieli di Francoforte insieme ai suoi occupanti.

Con questo suo ultimo romanzo l’autore parteciperà al Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 18 al 22 maggio 2023 con il thriller. Luca Biscardi sarà al Salone il 20 maggio dalle ore 10 alle ore 12 per il firmacopie.

Complimenti a Luca che con il suo talento da’ lustro al nostro territorio.