Al teatro don Bosco di Caserta la Compagnia teatrale F.S.S.L. porta in scena la commedia “Bello di papà”

CASERTA – La Compagnia Teatrale F.S.S.L. (Fratello Sole, Sorella Luna) di San Marco Evangelista (CE) interpreta uno degli spettacoli più divertenti nati dalla penna di Vincenzo Salemme: “Bello di papà”. La commedia sarà in scena il 28 e 29 dicembre 2019 al teatro don Bosco di Caserta, rispettivamente alle ore 20:30 ed alle ore 17:30. salirà sul palco la vita di ognuno di noi: la volontà di realizzare dei progetti, la sindrome da eterno Peter Pan, l’amore, l’amicizia e le dinamiche familiari, il tutto condito dall’esilarante comicità di Salemme.

La F.S.S.L., reduce da “Le voci di dentro” messo in scena ad ottobre, risponde così alle copiose richieste del proprio pubblico, che segue appassionatamente la compagnia entusiasta di ogni spettacolo. La storia è quella di Antonio, eterno fidanzato allergico a matrimonio e figli, che si ritrova improvvisamente a fare da padre ad un suo amico quarantenne. per far sì che quest’ultimo superi i propri drammi esistenziali, infatti, uno psichiatra lo ha fatto regredire all’età infantile, in modo che possa rivivere alcune tappe fondamentali della crescita.



L’esperimento richiede però la presenza di due figure genitoriali, che saranno proprio Antonio e la sua fidanzata. ne scaturirà una serie di episodi divertentissimi, che metteranno però a nudo anche la realtà familiare del protagonista e la sua vera indole, forse non proprio tanto irresponsabile come egli stesso crede. un classico di Salemme, in cui la comicità spinta e paradossale, che pesca a piene mani dagli esempi illustri del teatro napoletano, diventa occasione di riflessione e di crescita.

Domenico Palmiero e Domenico Carozza, impegnati nella regia dello spettacolo, dimostreranno ancora una volta, insieme ai loro attori, la propria passione per il teatro, nonché la capacità di compenetrarlo e diventarne parte, per restituire al pubblico uno spettacolo coinvolgente e divertente, ma che non lascia andar via nessuno senza una riflessione sul mondo contemporaneo. Per informazioni e prenotazioni 348 41 64 326 / 333 4669794