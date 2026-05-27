Crisi d’impresa ed eccellenza del territorio: lo studio legale “A.G.A& Partners” brilla nella classifica “Studi legali dell’anno 2026” de Il Sole 24 Ore

Lo Studio Legale “A.G.A. & Partners – Avvocati di Impresa”, guidato dal fondatore Avvocato Antonio Giulio Alagna, si conferma tra i protagonisti del panorama legale italiano, venendo inserito ufficialmente per la quarta volta consecutiva nella prestigiosa classifica “Studi Legali dell’Anno 2026”, la rigorosa ricerca indipendente condotta da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista che quest’anno ha segnalato 346 studi legali, con soli 24 nuovi ingressi. L’indagine ha mappato l’eccellenza del settore all’interno di 15 specifiche practice di diritto in cui i settori penale, bancario e amministrativo hanno raccolto il più ampio numero di segnalazioni complessive, ma è nel comparto strategico dello sviluppo, turnaround, crisi e risanamento d’impresa e del sovraindebitamento che la boutique legale consolida la sua leadership cross-territoriale, forte delle sue sedi a Mazara del Vallo e Pozzuoli.

L’inserimento nella classifica 2026 rappresenta la continuità di un percorso virtuoso già validato nei precedenti anni, a cui si aggiungono la Certificazione di Qualità 24 Ore valevole per il biennio 2023/2025 e il conseguimento dell’Attestato di Expertise accreditato in “Crisi D’Impresa – Composizione Negoziale e Gestione della Crisi”, valido dal novembre 2024 allo stesso mese del 2025.

Ciò che differenzia il profilo del giurista Alagna, professionista con numerose esperienze manageriali alla guida di uffici legali modernamente organizzati all’interno di società di piccole, medie e grandi dimensioni, è la forte osmosi tra l’attività sul campo e l’intensa attività accademica e di docenza. Esperto e formatore assiduo nei laboratori certificati Sole 24 Ore, l’Avv. Alagna ha recentemente tenuto una prestigiosa docenza nel corso abilitante come gestore della crisi d’impresa indetto dall’Ordine nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in convenzione con l’Università Bocconi, svolgendo inoltre il ruolo di accademico formatore e docente in master e corsi di alta formazione manageriale per società e soggetti pubblici come l’ATS Lombardia città metropolitana di Milano.

L’autorevolezza scientifica del titolare dello studio è testimoniata da numerose pubblicazioni di riferimento sulle principali riviste di settore, tra cui si segnalano gli approfondimenti “La ristrutturazione dell’impresa agricola nel nuovo Codice della Crisi di Impresa alla luce del Correttivo TER” pubblicato su Sole 24 Ore – Norme e Tributi Plus, e i saggi “La cessione d’azienda nella composizione negoziata della crisi di impresa”, “Fondazione Nazionale Commercialisti: pubblicato il documento sugli assetti organizzativi di impresa” e “Crisi di impresa: appunti sul nuovo Procedimento unitario”, tutti editi da ALTALEX, oltre alla partecipazione come relatore a importanti convegni nazionali. All’impegno professionale, manageriale, scientifico e accademico si affianca infine quello divulgativo dove Antonio Giulio Alagna è patron e organizzatore del Convegno nazionale “Il Ruolo del Codice della Crisi nel rilancio dell’Economia Italiana” di cui a ottobre si terrà la Terza Edizione in Sicilia e vedrà la partecipazione straordinaria di un parterre di importanza nazionale.