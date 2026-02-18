Al teatro Ricciardi con mamma e papà

Capua-Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11, il Teatro Ricciardi ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della X edizione della rassegna per famiglie “A teatro con mamma e papà”. In scena lo spettacolo “Il Cartastorie: un principe piccolo piccolo”, proposto dalla compagnia Teatrop e promosso da La Mansarda – Teatro dell’Orco, realtà storica del teatro per le nuove generazioni.

Lo spettacolo, pensato per bambini e adulti, prende ispirazione dal celebre Il piccolo principe, rielaborandone la storia in modo originale e creativo. Il racconto classico viene “tagliuzzato e rincollato”, dando vita a nuove avventure e a mondi inediti: pianeti innevati, universi popolati da pesci o sorretti da farfalle, tutti costruiti grazie alla fantasia e alla magia della carta.

Protagonisti in scena Greta Belometti e Giuseppe Ferrise, diretti da Piero Bonaccurso, che firma anche le scenografie insieme a Pietro Bonaccurso. Accanto al Principe piccolo piccolo agiscono due buffi animatori, Cartina e Maestro Carta: quest’ultimo, silenzioso e abilissimo, realizza vere e proprie “magie” con origami e kirigami, dando forma dal vivo alle storie raccontate.

Oltre al gioco teatrale e visivo, Il Cartastorie offre anche uno spunto di riflessione su temi attuali come l’ecologia, il riciclo e il riutilizzo della carta, sottolineando l’importanza del rispetto per l’ambiente e per gli alberi, oggi più che mai preziosi.

Il costo del biglietto è di 8 euro per adulti e bambini, con ingresso gratuito per i minori di 3 anni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare La Mansarda ai numeri 0823 343634, 366 5401809 o 339 8085602, oppure il botteghino del Teatro Ricciardi (0823 963874), aperto dalle 17.30 alle 21.00.

Un’occasione per vivere il teatro in famiglia, lasciandosi guidare dalla fantasia e dal potere evocativo della carta.