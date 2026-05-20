L’IIS “Leonardo da Vinci” di Aversa prende parte al progetto “Regine”

L’IIS “Leonardo da Vinci” di Aversa, guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Montalbano, celebra un nuovo traguardo formativo: gli studenti delle classi V C (Grafico‑Pittorico) e V D (Pitto‑Scultura) hanno preso parte, come attività FSL, al progetto “Regine. Trame di cultura tra Napoli e l’Europa”, realizzato presso il Museo della Reggia di Caserta.

Le opere presentate hanno ricevuto plausi, ammirazione e commenti entusiasti, distinguendosi per creatività, tecnica e capacità di dialogo con il patrimonio culturale.

La Reggia di Caserta ha scelto di pubblicare i lavori sul proprio sito istituzionale, riconoscendo il valore del contributo artistico dei ragazzi.