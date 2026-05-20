AttualitàCultura

L’IIS “Leonardo da Vinci” di Aversa prende parte al progetto “Regine”

Di Redazione

L’IIS “Leonardo da Vinci” di Aversa, guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Montalbano, celebra un nuovo traguardo formativo: gli studenti delle classi V C (Grafico‑Pittorico) e V D (Pitto‑Scultura) hanno preso parte, come attività FSL, al progetto “Regine. Trame di cultura tra Napoli e l’Europa”, realizzato presso il Museo della Reggia di Caserta.

Le opere presentate hanno ricevuto plausi, ammirazione e commenti entusiasti, distinguendosi per creatività, tecnica e capacità di dialogo con il patrimonio culturale.

La Reggia di Caserta ha scelto di pubblicare i lavori sul proprio sito istituzionale, riconoscendo il valore del contributo artistico dei ragazzi.