Al Villaggio dei Ragazzi incontro italo -francese sullo sviluppo degli ITS. Presente l’assessore regionale Lucia Fortini

Maddaloni – L’ Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (ITS TEC MOS), in collaborazione con l’Istituto di Manifattura Meccanica (ITS MA.ME) di Ercolano e di concerto con l’Istituto pubblico francese di Studi Avanzati in Educazione e Formazione (IH2EF), ha promosso stamane, nella sede ubicata all’interno della Fondazione maddalonese, un incontro con 25 attori del sistema formativo francese. “La trasformazione digitale della società e le evoluzioni generate all’interno del sistema educativo”: questo, in sintesi, il tema trattato. All’evento, aperto ai soci e agli stakeholders ITS, hanno partecipato, tra gli altri, la dott. ssa Lucia Fortini, assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali e giovanili della Regione Campania, il dott. Felicio De Luca, Commissario Straordinario del Villaggio nonché componente della Giunta ITS TEC MOS, l’ing. Paolo Lanzilli, presidente ITS TEC MOS, e il dott. Luca Scudieri, presidente della Fondazione “ITS MA.ME- Manifattura Meccanica”. Nel corso del dibattito, le delegazioni italo – francesi si sono a lungo confrontate sulle enormi potenzialità occupazionali che gli ITS offrono ai diplomati delle scuole superiori e sulla necessità di incrementare la comunicazione relativa agli Istituti di Mobilità Sostenibile per rendere più capillare la conoscenza di questa realtà in crescita. Per i presenti (dirigenti scolastici, docenti universitari, manager di istituzioni pubbliche) è stato allestito nella sala Carafa del Villaggio anche un banchetto conviviale a cura dagli studenti dell’Istituto Alberghiero dell’Ente calatino.