Al Vinitaly presentazione del vino del vitigno Pallagrello del casertano, tra i più antichi d’ Italia

La bottiglia c’è e c’è anche il video. A Vinitaly la presentazione del vitigno Pallagrello “tra i più antichi del mondo” rinato grazie all’ impegno della tenuta Fontana e la Reggia di Caserta.

“Mi faceva piacere essere qui per complimentarmi con la tenuta e ringraziare il direttore Maffei per aver consentito questo progetto”, così capito ribadendo l’importante di rafforza sempre più l’unione tra cultura e Enogastronomia guardando ancora una volta al futuro brand Campania.

“I nostri prodotti sono ambasciatori dei nostri territori e la provincia di Caserta si sta imponendo per la qualità della sue produzioni, ha ribadito Caputo sottolineando i dati presentati in giornata a Verona che vedono crescere export in Campania e ancora una volta il numero dei giovani che si dedicano a questo settore”.

“Il nostro obiettivo principale era far rinascere la Vigna. E ci siamo riusciti. La vigna originaria era quella che serviva le tavole e la cantina reale e aveva un’estensione di circa cinque ettari, giusto di fronte alla Casina di San Silvestro, nel bosco omonimo. L’altra vigna reale conosciuta era quella del Ventaglio – chiamata cosi’ perche’ erano vigneti di uva diversa, in una vigna a forma di ventaglio – che aveva un valore piu’ di rappresentanza, coreografico/monumentale. Nei secoli il bosco ha mangiato molto di questa estensione ed è rimasto solo un ettaro di terreno libero, proprio di fronte al cancello d’ingresso della Casina.

Ed è proprio quell’ettaro che è stato affidato a Tenuta Fontana, che l’ha ripulito e rilanciato”.