Ieri si sono disputate le gare di andata delle semifinali playoff, tutto facile per Alessandria che vince per 1-2 sul campo del Albinoleffe, uno dei due gol segnato dall’ex Casertana Giorno. Finisce invece in partita la grandissima sfida tra Padova ed Avellino, dopo il vantaggio iniziale della squadra di casa i lupi con il gol di Manierò sono riusciti ad evitare la sconfitta, le gare di ritorno si prospettano molto interessanti.