Alla Galilei II EDIZIONE delle Miniolimpiadi

Strepitoso successo della Seconda Edizione delle ” MINIOLIMPIADI”, il progetto di potenziamento e valorizzazione dell’Educazione Motoria nelle classi quarte e quinte di Scuola Primariadell’Istituto Galilei di Arienzo. Anche quest’anno, nel bellissimo Stadio Comunale ” T. Ferrara” le 10 squadre formate dalle classi quarte e quinte dell’istituto si sono sfidate nei giochi olimpici, dopo una commovente cerimonia di apertura presieduta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosa Prisco, con tanto di fiaccola ardente sulle note dell’Inno di Mameli e l’inno della Scuola. “Il progetto ha lo scopo di promuovere lo Sport, le sane abitudini e l’aggregazione sociale” ha ricordato la Dirigente, durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta alla presenza dell’assessore allo Sport Luigi Verdicchio e dell’assessore all’istruzione Maria Grazia D’agostino. Le squadre sono state premiate con le bellissime coppe offerte dall’Amministrazione Comunale, sia per l’intera gara, che per essersi distinte nei singoli giochi. Complimenti all’insegnante Luisa Peronespolo, referente del Progetto, alla prof. di Educazione Motoria Imma De Simone, ai docenti delle classi quarte e quinte, al Comitato Genitori del Galilei per l’impeccabile macchina organizzativa, ma soprattutto ai piccoli atleti, per lo spirito di squadra ed il fair play dimostrato in tutte le fasi della gara.

Viva lo Sport!