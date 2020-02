Alla libreria “Feltrinelli” presentazione del libro “L’ora del Padre e il tempo dell’uomo” di Mons. Nogaro

CASERTA – Venerdì, 14 febbraio 2020, alle ore 17:00, presso la libreria “la Feltrinelli”, Corso Trieste nr. 154 a Caserta, l’Associazione culturale casertana “Liberalibri” presenterà l’ultimo lavoro di Monsignor Raffaele NOGARO dal titolo: “L’ora del Padre e il tempo dell’uomo”, edito da “il Pozzo di Giacobbe”. Interverranno alla presentazione del libro: suor Rita GIARETTA di Casa Ruth di Caserta, Sergio TANZARELLA della Pontificia Facoltà Teologia dell’Italia Meridionale e Vincenzo DE ROSA, dottore di Filosofia dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. A moderare gli interventi è stato chiamato Aldo BALESTRA, giornalista de “Il Mattino”.

Di fronte alla oggi diffusa ricerca di un padre l’Autore propone un itinerario per ritrovare il Padre e il senso di una paternità liberante. Un percorso compiuto a partire dalla rilettura e dal commento delle parole del Padre Nostro grazie alle quali Dio si rivela come Padre-Madre fino alla ricomprensione del senso profondo della relazione così da poter affermare che: “La teologia pretende talora di avere il monopolio su Dio, trascurando tutto ciò che è libero e personale incontro con l’amore del Padre.

Ma il Padre non è il Dio dei teologi”. Mons. Raffaele Nogaro nasce a Gradisca di Sedegliano (UD) il 31 dicembre 1933 da Giacomo e da Irene, che diedero vita a un’umile famiglia di contadini dedicata al lavoro dei campi e alla professione dei valori evangelici. Dopo la formazione iniziale nel luogo natio, nel seminario di Udine frequentò le scuole medie e tra la quarta e la quinta ginnasiale gli venne una crisi, aveva circa 16 anni, e confidandosi con il rettore questi lo esortò a lasciare perché la sua strada probabilmente non era quella del sacerdozio.

Alla fine del terzo liceo andò per un saluto al suo rettore ed ai suoi vecchi compagni di studi e passando prima per la chiesa del Seminario, parlando con il Signore, scoprì il senso della sua Vocazione e decise, aveva appena compiuto 18 anni, che quella sarebbe dovuta essere la sua missione: il sacerdozio. Così fu riaccolto in seminario, non senza aver pregato ancora per comprendere la sua vocazione su sollecitazione del suo rettore, dove completò i suoi studi. Completò gli studi filosofici teologici a Roma, dove si è laureato in Teologia Dogmatica – Storia della Teologia nell’Università lateranense di Roma, salvo dopo qualche tempo prendere la seconda laurea a Padova in Lettere. Fu Ordinato sacerdote nella sua chiesa Cattedrale il 29 giugno 1958 dal suo Vescovo.

Subito dopo il sacerdozio sarà incaricato da subito presso il Seminario di Udine come Insegnante di Lettere del ginnasio per circa quindici anni, anche se il suo desiderio era quello di andare in parrocchia per stare vicino alla gente e, infatti, in due parrocchie dove svolgeva la funzione di supporto al parroco. il 25 ottobre 1982 accolse la nomina definitiva che lo portò il 18 febbraio 1983 a fare il suo ingresso nella sede vescovile di Sessa Aurunca. Naturalmente con la nomina del 25 ottobre 1982 ne seguì l’ordinazione a Vescovo il 9 gennaio 1983 per le mani dell’Arcivescovo Alfredo Battisti, Arcivescovo di Udine e dai Co-consacranti dai Vescovi Emilio Pizzoni di Iulium Carnicum e da Vittorio Maria Costantini, OFM Conv., emerito di Sessa Aurunca.

Di lì a poco il trasferimento alla guida della Diocesi di Caserta il 20 ottobre 1990[10] qui subentrando all’Arcivescovo Francesco Cuccarese che fu Vescovo di Caserta dal 6 giugno 1987 al 21 aprile 1990. Nogaro giunge a Caserta il 16 dicembre 1990. Fin da suo arrivo nella Diocesi di Caserta si contraddistingue per denunciare la presenza ancora esistente di un substrato culturale camorristico (al punto da potersi mettere su una “letteratura” giornalistica, in particolare con la visita del Santo Padre due anni più tardi, alla luce dei tanti articoli e commenti editi) che non gli poterà poche pene tra cui poco celati inviti alle alte sfere vaticane per chiederne l’allontanamento.

Intanto, sia per i suoi interventi che per le sue pubblicazioni, talvolta in contro tendenza, Nogaro è molto conosciuto, stimato e sostenuto. Divenuto vescovo emerito, si è ritirato a vivere a Caserta nei presso del palazzo vescovile, nello stabile della chiesetta del Redentore in via Redentore ove di solito il giovedì si tengono anche presentazione di libri e dove comunque continua la sua presenza sul vasto territorio casertano e no con la partecipazione a celebrazioni, ricorrenze ed eventi socio culturali di cui talvolta è promotore.