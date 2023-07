Alla Reggia di Caserta una giornata di studio dedicata al Parco Reale

Il 7 luglio, dalle 9.00 alle 14 nella Sala Romanelli, si terrà una giornata di studio e confronto sull’intervento di recupero e valorizzazione della Via d’Acqua del Parco reale della Reggia di Caserta con la riqualificazione del primo filare di lecci.

L’appuntamento è finalizzato ad esporre i risultati degli approfondimenti scientifici condotti e i possibili scenari futuri, con le relative variabili, attraverso i contributi di studiosi del settore che hanno sostenuto e seguito l’attività di ricerca nell’ambito delle iniziative di tutela e gestione del patrimonio vegetale del Complesso vanvitelliano.

Il progetto è parte di un impegnativo programma di recupero e riqualificazione del Parco Reale. Il doppio filare di lecci della via d’Acqua è ancora oggi, così come ipotizzato nella composizione originaria di Luigi Vanvitelli, architettura vegetale d’immediata riconoscibilità ed oggetto, quindi, di uno studio approfondito volto a determinarne il valore biologico, fisiologico, estetico, architettonico ed economico. Le indagini sono state condotte dal DISTAL dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e dal DiA dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con i quali il Museo ha sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa per la salvaguardia delle alberature di pregio e una collaborazione più ampia sulle problematiche conservative del Parco Reale.

L’intervento rientra nel programma di attività di restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta finanziate con i fondi rinvenienti della programmazione 2007-2013.

Questo il programma:

Ore 9.00/12.00

Introduzione e saluti

Tiziana Maffei, Direttore generale della Reggia di Caserta

Gennaro Leva, Soprintendente SAPAB per le province di Caserta e Benevento

Relatori:

Luca Corelli Grappadelli, Università degli Studi di Bologna

“L’architettura dell’albero: il suo controllo e il suo ciclo vitale”

Alberto Minelli, Università degli Studi di Bologna

“Biomeccanica delle alberature in forma obbligata”

Davide Neri, Università Politecnica delle Marche

“Crescita e distribuzione spaziale dell’apparato radicale”

Francesco Ferrini, Università degli Studi di Firenze

“Respirare verde nelle città grigie: l’importanza degli alberi nella lotta all’inquinamento urbano”

Luigi Cembalo, Università degli Studi di Napoli Federico II e Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

“La stima del valore ecologico, ambientale ed economico di un filare”

Coordinamento: Alberta Campitelli APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia

Ore 12.00/14.00

Tavola rotonda

Per accredito stampa scrivere a re-ce.comunicazione@cultura. gov.it entro le ore 12 il 6 luglio.

La stampa presente potrà intervenire e porre domande ai relatori e ai partecipanti alla tavola rotonda.