Alla Reggia il concerto di Luca Carboni

Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola. Giovedì 10 settembre si esibirà alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone, per l’undicesima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”.

“RIO ARI O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo. Luca Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

Il tour “RIO ARI O LIVE” ESTATE 2026 di Luca Carboni partirà il 7 luglio dal Porto Antico di Genova e proseguirà per tutta l’estate con tappe a Codroipo (UD) il 10 luglio, Marostica (VI) l’11 luglio, a Cervia il 14 luglio, a Cervere (CN) il 14 luglio, a Firenze il 24 luglio e a Cernobbio (BO) il 26 luglio. Ad agosto sono previsti i live a Pescara (l’1) e a Lecce il 22. A settembre, invece, il 2 è atteso a Mantova, il 10 a Caserta e il 13 a Macerata. Queste le tappe annunciate.

I biglietti per i nuovi concerti sono in vendita a partire dalle ore 16.00 di martedì 23 dicembre su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Il concerto di Luca Carboni a Caserta si aggiunge al cartellone dell’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere – Reggia Session, che ha già annunciato diversi eventi, tra giugno e settembre, con grandi nomi della musica italiana. Attesi in piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa Reggia di Caserta: Gigi D’Alessio, protagonista di 10 date (dall’8 al 21 giugno), Modà (25 giugno), Olly (3 luglio), Luché (11 luglio), Notre Dame de Paris (17,18 e 19 luglio), Negramaro (4 settembre), Caparezza (5 settembre), Fiorella Mannoia (7 settembre), Il Volo (8 settembre) e Claudio Baglioni (11 e 12 settembre).