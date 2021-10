Alla scuola dell’Infanzia “Agazzi” si festeggia Halloween. Foto e video

Maddaloni. Una festa della tradizione dei paesi anglofoni che da diversi anni è entrata ormai a tutti gli effetti nelle nostre tradizioni, aggiungendo folklore internazionale alle festività religiose della nostra cultura. Una festa che piace molto soprattutto ai più piccoli, che aiuta loro ad esorcizzare le classiche paure di streghe e fantasmi e li travolge emotivamente per i motivi che la caratterizzano, canzoncine, giochi e non ultimi i dolcetti, che ottengono salvando i malcapitati dai famosi scherzetti.

Nelle scuole italiane, dove si studia la lingua inglese, si inizia da subito a conoscere i simboli di Halloween ( che non significa altro se non vigilia di Ognissanti) e quindi a fine ottobre zucche, pipistrelli, streghe e fantasmi addobbano le aule .

Alla scuola dell’infanzia “Agazzi”, nel cuore del popoloso quartiere di via Feudo a Maddaloni, perfettamente in linea con la normativa anticovid che suggerisce di prediligere attività all’aria aperta, complice anche la bella giornata, le insegnati, con la collaborazione dei genitori, hanno organizzato una sfilata per le strade del quartiere. La Dirigente Rosa Suppa, insieme ai suoi piccoli alunni travestiti da ragnetti, ha accompagnato la sfilata che ha movimentato le strade cittadine per un’oretta, tra la curiosità dei passanti e dei commercianti che hanno accolto con plauso questo festoso passaggio.

Una sfilata che si è svolta in totale sicurezza grazie al prezioso contributo di un gruppo di volontarie della Protezione Civile di Maddaloni che hanno gestito il traffico per far passare il corteo.

Al rientro canti e balli in cortile e per finire una ghiotta merenda tra zucche e fantasmi.

Bambini felici e genitori anche. Ancora una volta, stamattina, nell’istituto diretto da Rosa Suppa, si è scritta una bella pagina di scuola attiva, partecipata, aperta al territorio partendo proprio dagli alunni, il cuore pulsante e la grande ricchezza della scuola, intorno a cui tutta ruota.

Vi lasciamo qualche foto della giornata: