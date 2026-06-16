All’Ecomaratona il premio Ennio Falco per l’atleta più giovane

MARATONART 2026: L’ECOMARATONA DELL’ACQUEDOTTO CAROLINO CHIUDE UN FINE SETTIMANA DI SPORT, CULTURA, INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UNESCO

Airola (BN), 14 giugno 2026 – Si è conclusa con grande partecipazione la quinta edizione dell’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino, appuntamento centrale del programma MaratonArt 2026, che dal 12 al 14 giugno ha animato le Sorgenti del Fizzo e il territorio attraversato dall’Acquedotto Carolino con iniziative dedicate a sport, cultura, arte, tradizioni popolari e valorizzazione del patrimonio UNESCO.

La manifestazione, organizzata da ANFI Sport Maddaloni in collaborazione con Libertas e con il sostegno della rete associativa e istituzionale del progetto MaratonArt, ha registrato una partecipazione complessiva di quasi 200 presenze. Oltre cinquanta atleti hanno preso parte alla gara principale di 50 chilometri, più di cento partecipanti hanno affrontato il percorso di 17 chilometri, mentre circa cinquanta escursionisti hanno partecipato al trekking naturalistico.

La gara regina di 50 chilometri è partita alle ore 7.00 dalle Sorgenti del Fizzo di Airola, con arrivo nei Giardini della Reggia di Caserta, lungo un percorso che ha attraversato alcuni dei luoghi più rappresentativi del sistema vanvitelliano.

L’Ecomaratona si conferma un evento capace di unire sport, cultura e promozione territoriale, ma anche un progetto con una forte valenza sociale, grazie alle iniziative rivolte ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico e al progetto che prevede esperienze inclusive di particolare valore umano e formativo.

Particolarmente significativo il momento dedicato al Trofeo Ennio Falco, riconoscimento offerto dalla Pro Loco Airola APS e destinato all’atleta più giovane partecipante all’Ecomaratona.

Il premio è intitolato alla memoria di Ennio Falco (1931-1969), illustre atleta airolano, pioniere italiano dell’apnea e della pesca subacquea, insignito della Medaglia d’Oro al Valore Atletico.

Il trofeo era stato ufficialmente consegnato lo scorso 6 giugno ai Ponti della Valle, da Ennio Falco, campione olimpico di tiro a volo e nipote dell’atleta cui il premio è dedicato.

Nel corso della cerimonia conclusiva dell’Ecomaratona, il Trofeo Ennio Falco è stato assegnato all’atleta più giovane e consegnato da Nicole Di Santo, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria e Campionessa Italiana Youth MMA 2024.

L’atleta è stata accompagnata dalla madre Giovanna Tortora, ex judoka di altissimo livello, già due volte olimpionica a Barcellona 1992 e Atlanta 1996, plurimedagliata internazionale con quattro medaglie di bronzo ai Campionati Europei, bronzo ai Mondiali Assoluti e oro ai Mondiali Universitari, categoria 48 kg.

L’intero fine settimana è stato arricchito dal programma di Sorgenti Musicali, a cura dell’Associazione Mosaico.

MaratonArt, nato nel 2021 su iniziativa della Pro Loco Airola APS, conferma la sua crescita come modello di rete territoriale dedicato alla valorizzazione del patrimonio vanvitelliano.

Un ringraziamento va alle numerose realtà associative del territorio e allo staff della Reggia di Caserta, impegnati nei percorsi di valorizzazione condivisa dell’Acquedotto Carolino.

La Pro Loco Airola APS esprime un sentito ringraziamento al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, al Provveditore della Campania Carlo Berdini, e alla Direttrice della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere Donatella Rotundo, per la collaborazione istituzionale.

Un sentito ringraziamento al Primo Dirigente Irene Marotta.

La Pro Loco Airola APS ringrazia inoltre ANFI Sport Maddaloni, Libertas, le amministrazioni comunali, le forze dell’ordine, le associazioni partner, i volontari, gli atleti e tutti i cittadini coinvolti.

Un ringraziamento speciale va a Ennio Falco e a tutti gli atleti che hanno contribuito al valore simbolico della manifestazione.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE

«L’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino rappresenta per il nostro territorio un momento di straordinaria sintesi tra sport, cultura e identità. MaratonArt nasce proprio con l’obiettivo di creare rete e valorizzare un patrimonio unico al mondo come quello vanvitelliano, mettendo insieme istituzioni, associazioni e comunità. La grande partecipazione di questa edizione conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che il territorio risponde con entusiasmo quando viene coinvolto in un progetto condiviso e inclusivo.»

Comunicato della Pro Loco Airola APS