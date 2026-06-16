Campania e tartufi: l’Associazione ELSA ETS presenta in Regione il progetto pilota

Si è svolto oggi presso la Regione Campania un importante tavolo di confronto con l’Assessore Serluca, dedicato al comparto tartufigeno e alle opportunità di sviluppo legate alla valorizzazione del patrimonio ambientale e delle eccellenze territoriali.

Nel corso dell’incontro, l’Associazione ELSA ETS ha presentato il progetto “Il Tartufo: Formazione, Esperienza e Cultura del Territorio”. Si tratta di una proposta innovativa che punta a coniugare formazione, tutela ambientale, sviluppo territoriale e nuove opportunità occupazionali per i giovani della regione.

«Desideriamo innanzitutto ringraziare la Regione Campania per l’attenzione e per l’opportunità concessa alla nostra associazione di presentare una proposta che guarda al futuro dei territori e delle nuove generazioni», ha dichiarato Leda Tonziello, presidente dell’Associazione ELSA ETS, durante il tavolo istituzionale.

Il progetto punta a valorizzare il tartufo campano non solo come prodotto gastronomico di eccellenza, ma come elemento identitario capace di racchiudere biodiversità, tradizioni, cultura rurale e potenzialità economiche ancora in parte inesplorate.

L’iniziativa rappresenta il naturale sviluppo di un percorso costruito negli anni attraverso attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio ambientale locale. Grazie alla collaborazione della Dott.ssa Agnese Rinaldi, del Dott. Luca Branca, del Dott. Pasquale Santalucia e di Noemi Iuorio, presidente Assotartufai, insieme ad altri autorevoli esperti del settore, sono già stati realizzati seminari e incontri formativi presso l’Istituto Alberghiero “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno. Questi appuntamenti hanno offerto agli studenti occasioni concrete di approfondimento sul mondo del tartufo, sulla biodiversità e sulle professioni legate alle risorse naturali.

Tra i risultati più significativi raggiunti negli ultimi anni vi è anche il contributo fornito al progetto di riqualificazione della Pineta di Castel Volturno, un intervento strategico in cui sono state inserite circa 4.000 piante micorrizate con Tartufo Bianchetto, favorendo il ritorno di questa preziosa specie nel proprio habitat naturale e restituendo al territorio una risorsa di grande valore ambientale ed economico.

Particolarmente importante è stato inoltre il riconoscimento PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) ottenuto per il Tartufo Bianchetto di Castel Volturno grazie a un lungo lavoro di raccolta di documentazione storica, testimonianze e materiale tecnico-scientifico che ha certificato ufficialmente il legame profondo e storico tra il prodotto e il territorio.

Il piano multidisciplinare firmato da ELSA ETS punta a creare un percorso di continuità tra scuola e mondo del lavoro. Gli studenti interessati potranno intraprendere un percorso di specializzazione mirato all’acquisizione delle competenze necessarie per conseguire il patentino di raccoglitore di tartufi, previsto dalla normativa vigente. In questo modo si favorirà la nascita di nuove figure qualificate nella raccolta, valorizzazione e commercializzazione del prodotto.

L’iniziativa si inserisce pienamente negli obiettivi del Green Deal Europeo, nelle strategie comunitarie sulla biodiversità e nelle politiche regionali di sviluppo sostenibile e valorizzazione delle eccellenze territoriali.

«Siamo convinti che la formazione dei giovani rappresenti il più importante investimento per il futuro della nostra Regione e che il tartufo possa diventare un esempio concreto di come la valorizzazione delle eccellenze territoriali possa generare sviluppo sostenibile, occupazione e identità culturale», ha spiegato Leda Tonziello, che ha concluso: «Per tale motivo chiediamo il sostegno e il patrocinio della Regione Campania affinché questo progetto possa diventare un modello pilota di riferimento capace di unire scuola, ambiente, tradizione e innovazione».

In chiusura del confronto, ELSA ETS ha espresso il proprio ringraziamento alla Regione Campania, all’Assessore Serluca e a tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti, confermando la piena disponibilità a proseguire il dialogo per la realizzazione del progetto e per il rafforzamento dell’intera filiera tartufigena regionale.

___________