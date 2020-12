ALLERTA METEO ARANCIONE NEL CASERTANO

Allerta meteo Arancione su tutto il Casertano, la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta su tutta la Campania a partire da mercoledì 2 dicembre dalle ore 12.00 fino alla stessa ore di giovedì 3 dicembre. Il bollettino stabilisce precipitazioni su tutto il territorio, temporali e raffiche di vento. Sono possibili fenomeni come: allagamenti di locali interrati e quelli a pian terreno, scorrimento delle acque nelle strade , occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili. La protezione civile della Regione Campania avvisa le autorità competenti di tutto il territorio regionale di fornire in esse tutte le misure per prevenire i fenomeni attesi.