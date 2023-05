Allerta Meteo : il Sindaco Carlo Marino chiude le Scuole

Di Mens Moretta

Oggi , martedì 16 maggio 2023, un’ordinanza del sindaco Carlo Marino prevede la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado a Caserta, così come accade in molti altri comuni della Campania per l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Protezione civile della Regione Campania corrispondente all’allerta arancione. L’allerta, scattato alle 21 di ieri, vale fino alle 21 della giornata odierna. La Regione delega ai sindaci delle zone interessate la valutazione della chiusura delle scuole per cautelare studenti, personale docente e non docente. “Il provvedimento è stato disposto al fine di attivare le necessarie verifiche per la sicurezza dei plessi scolastici e per richiamare l’attenzione di tutti i soggetti competenti per il monitoraggio di eventuali criticità” si legge dalla pagina Facebook del Comune di Caserta.

Gran parte del nostro Paese è interessato in queste ore da piogge abbondanti e anche forti venti. Su ilmeteo.it l’elenco delle scuole chiuse.