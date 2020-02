All’IC Capol DD di San Nicola la Strada il premio speciale “Comunicare l’Europa” 2020

SAN NICOLA LA STRADA – Giovedì, 6 febbraio 2020, a Roma, a Palazzo Ferrajoli, un nuovo riconoscimento è stato conferito all’IC Capol DD di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, guidato dalla dirigente Patrizia MEROLA. L’Istituto ha ricevuto il premio speciale “Comunicare l’Europa” 2020 per l’impegno sociale e culturale con l’alto patrocinio della Camera dei deputati, per l’impegno profuso nel promuovere la coscienza europea negli alunni e la partecipazione a numerosi progetti europei che fanno delle alunne e degli alunni dell’Istituto i protagonisti nella costruzione della loro identità di cittadini europei.

Il Premio “Comunicare l’Europa”, ritirato ieri per l’Istituto sannicolese dalle maestre Rosa FEOLA e Luisa STELLATO (in foto), nasce nel 2009 e ogni anno viene assegnato a personalità che operano in diversi settori – dalle istituzioni all’istruzione, dall’arte alla scienza – e che si siano contraddistinte per l’impegno speso e i risultati conseguiti a beneficio della collettività, nell’ottica di ridurre la distanza tra i cittadini europei e le istituzioni comunitarie.