All’Istituto E. Mattei di Aversa si è parlato di “Diritto del Lavoro e diritto sindacale”.

La Filp Cisal di Caserta, in partnership con lo Studio Legale Del Rosso, ha dato vita ad un progetto finalizzato ad orientare i giovani studenti verso una scelta consapevole del loro percorso futuro. I temi trattati sono stati: nozioni base del diritto del lavoro e del diritto sindacale.

Il primo incontro, organizzato nell’ambito del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), progetti formativi Scuola alternanza lavoro, si è tenuto venerdì 27 Gennaio presso l’Istituto E. Mattei di Aversa, grazie alla fattiva collaborazione del Dirigente Scolastico Giuseppe Manica e della Prof.ssa Patrizia Capone.

“Sono stati affrontate in maniera semplice le problematiche attinenti il rapporto di lavoro – spiega Maurizio Del Rosso, avvocato giuslavorista e Phd in Diritto del Lavoro – ed i diritti e i doveri del lavoratori per offrire qualche prima nozione e facilitare il percorso lavorativo dei giovani diplomandi che a breve si immetteranno nel mondo del lavoro”.

Del Rosso è uno dei tre ospiti e relatori dell’iniziativa insieme a Giovanna Lettieri, Presidente Filp-Cisal Caserta e avvocato specializzata in diritto del lavoro e alla dott.ssa Annateresa Di Domenico.

All’evento hanno partecipato le classi quinte e i rispettivi docenti.